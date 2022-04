Im Monterey Canyon vor der Küste Kaliforniens haben Wissenschaftler des Moneterey Bay Aquarium Research Institute diese spektakulären Aufnahmen gemacht: Ein dunkelroter Kalmar schwimmt in einer Tiefe von 725 Metern vor die Linse eines Tauchroboters. Die Farbe und die Punkte auf seinem Körper geben ihm seinen Namen: Erdbeer-Kalmar.Auffällig sind die unterschiedlichen Augen der Tiefseekreatur. Eins ist grün und groß, das andere klein und schwarz. Forscher haben 2017 herausgefunden, was es damit auf sich hat.Mit dem großen Auge blickt der Kalmar nach oben – damit hält er Ausschau nach großen Schatten von Räubern, die ihm gefährlich werden könnten. Durch die große Linse kann mehr Licht absorbiert werden.Mit dem kleinen Auge blickt er in die Dunkelheit unter ihm – dort sucht es nach Beutetieren, die in der Tiefe leuchten.Mit diesen Augen ist der Kalmar nicht nur an die verschiedenen Lichtbedingungen in seinem Lebensraum angepasst – er spart auch Energie. Wenn beide Augen sich immer wieder an das wechselnde Licht anpassen müssten, bräuchte das Tier mehr Energie.Auch die Punkte auf dem Kalmar dienen nicht der Zierde: Es sind kleine Organe, die Licht produzieren können. Diese nutzt das Tier, um Räuber zu irritieren und zu verwirren.Quelle: Royal Society