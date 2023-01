Die Corona-Pandemie bescherte Muttertieren und ihren Heulern eine Auszeit von Störungen durch den Tourismus an den Küsten. Damit ist es jetzt vorbei.

Die beiden norddeutschen Seehundstationen in Norddeich und Friedrichskoog haben im vergangenen Jahr 2022 zusammen rund 400 Jungtiere aufgezogen. Für die Station in Friedrichskoog in Schleswig-Holstein sei es die erfolgreichste Saison in der Geschichte der Einrichtung gewesen, sagte Stationsleiterin Tanja Rosenberger der Deutschen Presse-Agentur. "96 Prozent der Jungtiere konnten erfolgreich aufgezogen werden."

Die Einrichtung im niedersächsischen Norddeich nahm 2022 so viele Heuler, also verwaiste Jungtiere, auf wie noch nie zuvor in ihrem gut 50-jährigen Bestehen.

"Das hat uns an die Grenze der Belastung gebracht", sagte der Leiter der Norddeicher Station, Peter Lienau. Demnach kamen in der Geburtensaison zwischen Anfang Mai bis Ende Juli 199 Jungtiere zur Aufzucht in die Norddeicher Station - vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 waren es 181 Tiere. Die Norddeicher Einrichtung führt die hohe Zahl von Jungtieraufnahmen in ihrem Bereich auf mehr Störungen durch den Menschen in Folge eines wieder stärker gewordenen Tourismus an der Küste zurück. Während der Pandemie 2020 und 2021 waren die Aufnahmezahlen in Niedersachsen deutlich niedriger.

In Friedrichskoog wurden insgesamt von Mai bis Dezember 191 Seehund-Heuler und 22 bereits abgestillte junge Seehunde in der Seehundstation zur Aufzucht und Rehabilitation aufgenommen. Dies entspricht den Angaben zufolge den Zahlen der Vorjahre. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Tiere in der Station konnte 2022 zudem verkürzt werden. "Sie liegt für die Heuler nun bei 58 Tagen", sagte Rosenberger. In Norddeich waren es 62 Tage.

Die Seehundstationen Friedrichskoog (Landkreis Dithmarschen) und Norddeich (Landkreis Aurich) sind nach einem internationalen Abkommen die einzigen berechtigten Aufnahmestellen für Heuler in Deutschland.