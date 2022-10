von Helmut Broeg Aus einem Campingplatz in Niedersachsen soll eine Ökosiedlung mit Minihäusern werden. Um Platz für sein ökologisches Vorzeigedorf zu schaffen, hat der Betreiber drei Vierteln der Dauercamper gekündigt – und damit auch für Ärger gesorgt.

Gut, dass die Strandbar am Badesee schon geöffnet hat. Morgens um elf Uhr brennt die Sonne steil vom Himmel, und die Gäste sind dankbar für Steffis gut gekühlte Limonade. Steffi ist die Betreiberin der Strandbar und heißt mit vollem Namen Stefanie Treiber. Aber hier auf dem Campingplatz im niedersächsischen Duxbachtal zwischen Hamburg, Bremen und Cuxhaven sprächen sich alle nur mit Du und Vornamen an, sagt sie. An der Bar sitzen Hannes und Lutz. Hannes ist seit einem Jahr der Besitzer des Campingplatzes. Lutz ist an diesem Sommertag zum dritten Mal hier, möchte mit Hannes letzte Formalitäten klären. Denn Lutz und ­seine Frau Heike wollen sich hier niederlassen. Nicht als Dauercamper, sondern als die ersten Bewohner eines neuen Dorfes.