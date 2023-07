von Helmut Broeg Der Extremmediziner Hanns-Christian Gunda erforscht, was im Körper bei großer Hitze passiert und wann Hitze zur tödlichen Gefahr für den Menschen wird. Sein Appell: Nicht nur auf die Temperatur gilt es zu achten – sondern auch auf die Luftfeuchtigkeit.

Hanns-Christian Gunga ist Seniorprofessor am Institut für Physiologie der Berliner Charité und leitet dort das Zentrum für Weltraummedizin und Extreme Umwelten. Vor Kurzem erschien sein aktuelles Buch "Tödliche Hitze: Was extreme Temperaturen im Körper bewirken und wie wir uns schützen können".

Herr Gunga, wie gut sind die Temperaturen in Berlin auszuhalten?

Das kommt ganz darauf an, wo man sich befindet. Hier bei uns in der sechsten Etage des Physiologischen Instituts an der Berliner Charité erreichen die Temperaturen im Büro durchaus schon mal 28 Grad. Es gibt keine Klimaanlage und die Glasfront hat keine Lüftungsmöglichkeiten. Offensichtlich hat man in dem Neubau sämtliche Fehler gemacht, die man machen kann.