von Helmut Broeg Rund 40 Tornados gibt es durchschnittlich pro Jahr in Deutschland. Selbst mit den besten Analysetechniken lassen sie sich kaum vorhersagen.

Menschen, die einen Tornado aus nächster Nähe erlebt haben, erinnern sich vor allem an den unbändigen Lärm: "Es hörte sich an wie ein Güterzug, der an einem vorbeifährt", beschreibt Thomas Sävert seine Begegnung mit einem Wirbelwind in einem Dorf nahe Itzehoe. Sävert ist Meteorologe und betreibt die Website Tornadoliste.de, auf der jeder (mögliche) Wirbelsturm hierzulande registriert, beschrieben und klassifiziert wird. 43 bestätigte Tornados gab es demnach im vergangenen Jahr in Deutschland, dazu kamen sechs plausible Wirbelwinde und 142 Verdachtsfälle. 2023 waren es bislang elf bestätigte Tornados.