von Giuseppe Di Grazia und Martin Schlak Ihr Corona-Impfstoff machte die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin weltbekannt. Sie haben bis heute kein Auto und keinen Fernseher – aber Pläne, die erneut Millionen Menschen das Leben retten könnten. Ein Gespräch.

Mit ihrem Impfstoff veränderten die Mediziner Özlem Türeci und Uğur Şahin den Lauf der Pandemie – und gleichzeitig ihr eigenes Leben. Heute sind sie weltberühmt und mehrfache Milliardäre. Zum Start des siebenteiligen stern-Podcasts "Eine neue Medizin – die Biontech-Story" treffen wir beide in Şahins Büro in der Mainzer Zentrale des Unternehmens. Vor Beginn des Interviews erzählen sie von ihrem Kennenlernen vor 30 Jahren an der Universitätsklinik in Homburg. Şahin erinnert sich noch an das erste Date des Paars in Saarbrücken: Es endete im McDonald’s, weil sie den letzten Zug nach Hause verpasst hatten. Ein Auto hatten die beiden schon damals nicht. Sonst aber ist einiges anders geworden.

Frau Türeci, Herr Șahin, seit der Corona-Pandemie gehören Sie zu den bekanntesten Menschen in Deutschland. Wie oft werden Sie auf der Straße oder im Supermarkt erkannt?

ŞAHIN: Das geschieht regelmäßig. Die meisten Menschen sind freundlich, manche kommen auf uns zu und möchten sich für den Impfstoff bedanken.