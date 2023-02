Nach dem Erdbeben in der Türkei: Notfallteams suchen in der Millionenstadt Adana in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes nach Menschen

"Pfannkuchen"-Kollaps: Was das Ausmaß der Erdbeben-Katastrophe mit den Gebäuden in der Region zu tun hat

von Marc Drewello

von Marc Drewello Wieder hat ein schweres Erdbeben die Türkei und auch den Norden Syriens erschüttert. Laut WHO sind "potenziell 23 Millionen Menschen" von den Folgen betroffen. Die große Zahl hängt auch mit den Gebäuden in der Region zusammen.

Nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,8 und dem Nachbeben der Stärke 7,5 in der Türkei und im Norden Syriens wird nach und nach das ganze Ausmaß der Schäden deutlich. Die Zahl der Todesopfer lag am Freitagmorgen bereits bei 21.000. Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay berichtete von 17.664 Toten und 72.897 Verletzen in der Türkei. In Syrien wurden bislang mehr als 3300 Tote gefunden.

Die Gesamtmenge der Betroffenen ist noch einmal wesentlich größer. Laut WHO ergab ein Überblick über die betroffenen Regionen, dass "potenziell 23 Millionen Menschen" unter Folgen der Erdstöße leiden. Ein Grund dafür: Das Beben ereignete sich in der Nähe dicht besiedelter Gebiete. Sein Epizentrum lag nicht weit von Gaziantep, einer türkischen Großstadt und Provinzhauptstadt. Ein weiterer Grund: In diesen Gebieten gab es offenbar viele Gebäude, die weit davon entfernt waren, erdbebensicher zu sein.

Allein in der Türkei sind Tausende Gebäude eingestürzt

In den von der Katastrophe heimgesuchten Regionen standen anfällige Gebäude, bestätigte Kishor Jaiswal, Ingenieur der US-Behörde United States Geological Survey, der Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Während neue Bauwerke in Städten wie Istanbul im Nordwesten der Türkei mit Blick auf moderne Erdbebenstandards entworfen worden seien, befänden sich in diesem Gebiet im Süden des Landes viele ältere Hochhäuser. Unter den Einstürzen habe es auch sogenannte "Pfannkuchen"-Kollapse gegeben, bei denen ein Gebäude in sich zusammensackt, in dem die oberen Stockwerke wie Pfannkuchen direkt auf die darunterliegenden Etagen fallen – ein Zeichen dafür, dass die Bauwerke die Erschütterungen nicht auffangen konnten, so Jaiswal.

Allein in der Türkei stürzten nach Angaben von Mittwoch mehr als 6400 Gebäude in insgesamt sieben Provinzen ein, darunter die staatlichen Krankenhäuser in Iskenderun und Adiyaman. Und von denen, die noch stehen, sind viele durch die Erschütterungen unbewohnbar geworden. "Dies ist das schreckliche Ausmaß an Verwüstung und Zerstörung, das wir erwarten würden, wenn ein starkes Beben eine Region mit Gebäuden trifft, die nicht gesichert sind", zitierte AP Ilan Kelman, Experte für Katastrophen und Gesundheit am University College London.

Viele der eingestürzten Gebäude scheinen aus Beton ohne angemessene seismische Verstärkung gebaut worden zu sein, schreibt das Mediennetzwerk "The Conversation". Nach den seismischen Bauvorschriften in dieser Region sollten diese Gebäude in der Lage sein, starke Erdbeben, bei denen der Boden um 30 bis 40 Prozent der normalen Schwerkraft beschleunigt wird, zu überstehen, ohne dass sie zusammenbrechen. Die Erdbeben von Dienstag hätten dem Anschein nach Erschütterungen im Bereich von 20 bis 50 Prozent der Schwerkraft verursacht. Ein Teil der Gebäude sei also bei einer Bebenintensität, die unter dem "Design Code" lag, kollabiert.

Dass es in der Türkei Probleme mit der sicheren Bauweise von Gebäuden und der Einhaltung von Bauvorschriften in Hinblick auf Erdbeben gibt, ist nichts Neues. Auch bei früheren derartigen Ereignissen kam es zu vergleichbaren Gebäudeeinbrüchen. So stürzten im Jahr 1999 bei einem schweren Erdbeben in der Nähe von Izmit an die 20.000 Gebäude ein, etwa 17.000 Menschen starben. Bereits nach einem Beben im Jahr 2011, bei dem Hunderte von Menschen starben, machte Erdogan schlampige Bauarbeiten für die hohe Zahl der Todesopfer verantwortlich: "Die Gemeinden, Bauunternehmer und Bauleiter sollten jetzt erkennen, dass ihre Nachlässigkeit einem Mord gleichkommt", warnte der Präsident damals.

Erdbeben trifft Rebellengebiete in Nordwestsyrien

Doch auch wenn die türkischen Behörden wissen, dass viele Gebäude nicht erdbebensicher sind, ist das Problem schwer zu lösen, wie "The Conversation" berichtet. Zwar habe Ankara 2019 neue Vorschriften erlassen, um sicherzustellen, dass Gebäude besser gegen Erschütterungen gewappnet sind. Viele der Gebäude seien aber bereits unsicher gebaut, und eine erdbebensichere Nachrüstung könne sehr teuer sein oder werde im Vergleich zu anderen sozioökonomischen Herausforderungen nicht als Priorität angesehen.

Auch im Nordwesten Syriens hat das Beben zahlreiche Gebäude in Trümmer gelegt. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, einer in Großbritannien ansässigen Kriegsbeobachtungsstelle, sind Gebäude in mindestens 58 Dörfern, Städten und Gemeinden im Nordwesten des Landes ganz oder teilweise beschädigt. Hier könnten vorm allem die rasche Bautätigkeit – in der Region leben viele Flüchtlinge, die schnell Unterkünfte brauchten – und der jahrelange Krieg die Gebäude anfällig gemacht haben.

"Wir haben eine ganze Reihe von Krankenhäusern, die zuvor im Krieg getroffen worden waren. Die Fundamente waren also bereits geschwächt", schilderte der Brite Shajul Islam, Arzt in einem Krankenhaus in Idlib, AP die Situation in den von Rebellen besetzten Gebieten. Durch den zusätzlichen Schlag durch das Erdbeben "hatten wir mindestens drei oder vier Krankenhäuser, von denen ich weiß, die außer Betrieb gesetzt wurden."

Quellen: "The Conversation", Associated Press I, Associated Press II