Die Totenmaske des Tutanchamun im ägyptischen Museum in Kairo

20 Menschen fallen angeblich dem Fluch des Pharao zum Opfer: Was hinter der Legende des Tutanchamun steckt

von Harald Wiederschein Schon kurz nach der Öffnung des Grabes des Tutanchamun beginnt eine Serie scheinbar mysteriöser Todesfälle. Im Laufe der Jahre fallen dem Fluch des Pharao angeblich 20 Menschen zum Opfer. Über angeblich mysteriöse Kräfte und Hirngespinste.

Als Lord Carnarvon am 5. April 1923 starb, war die Weltöffentlichkeit elektrisiert. Nur Monate zuvor hatte der britische Aristokrat mit als Erster – zusammen mit seiner Tochter Lady Evelyn und dem Archäologen Howard Carter – das Grab des altägyptischen Pharaos Tutanchamun betreten. Jahrelang hatte Carnarvon die Ausgrabungen Carters finanziert, der schließlich im November 1922 im Tal der Könige auf die bislang unentdeckte Grabstätte gestoßen war. Reich an unermesslichen Schätzen und weitgehend unversehrt hatte sie die Zeiten überdauert, über mehr als drei Jahrtausende hatte kein Mensch seinen Fuß in die unterirdischen Kammern gesetzt.