von Christoph Koch und Helmut Broeg Statistiker registrieren aktuell mehr Sterbefälle als zu erwarten wären. An versäumten Vorsorgeuntersuchungen liegt das nicht.

Das Phänomen wiederholt sich seit Monaten, doch so richtig Aufregung schürte es erst jetzt: das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht in kurzen Abständen frühe Daten zu den Todesfällen in Deutschland. Und immer wieder waren es zuletzt überdurchschnittlich viele.

"Übersterblichkeit" heißt das Phänomen, es gibt demnach mehr Tote als im Durchschnitt desselben Zeitraums vergangener Jahre. Bei der jüngsten Meldung lag sie Anfang Oktober um 20 Prozent über dem Mittelwert der Jahre 2018 bis 2021. Für die Maßzahlen, die an diese Datenerhebung gekoppelt sind, bedeutet das immer eine Veränderung zum Schlechten: So auch für die berechnete Lebenserwartung der Deutschen insgesamt, die infolge der ungünstigen neuen Statistik automatisch sank.