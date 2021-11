Sehen Sie im Video: Ufo-Sichtung über London? Türkamera filmt mysteriöse Szene.





















Matt Doughty wurde von seinem Telefon benachrichtigt, dass seine intelligente Türklingel Bewegungen vor seinem Haus registriert hatte. Als er die Aufzeichnung abspielte, sah er diese Szene: ein nicht identifiziertes Flugobjekt glitt durch die Luft, drei helle Lichter in einer dreieckigen Formation hoben sich deutlich vom Nachthimmel ab.

Als er seinen flugzeugbegeisterten Vater bat, sich der Sache anzunehmen, behauptete dieser:

„Matt, es gab überhaupt keinen Flugverkehr am Himmel. Nichts".

Weil die Aufnahme absolut still war, stellt sich für Matt nun die Frage, ob es sich bei dem Objekt am Himmel um ein UFO handeln könne.

Drei Lichter kamen vom Himmel und ich fand es wirklich seltsam.", so Matt gegenüber Kennedynews.

Matts Haus liegt nicht weit vom Flughafen Luton entfernt. Doch ein Flugzeug in dieser Nähe hätte Geräusche gemacht, so Matt Doughty.

Facebook-Nutzer geben derweil der UFO-Theorie neues Futter: „Kann es nicht mit Sicherheit identifizieren, also ist es ein UFO, bis mehr Beweise verfügbar sind." Ein anderer User sagte: „Ich liebe es. Nenn mich dumm, aber ich bin überzeugt, dass es ein UFO ist."

Um was für eine Art Fluggerät oder Phänomen es sich auf der Aufnahme handelt, ist bis jetzt nicht geklärt.

