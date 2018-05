Hat Trump eigentlich noch eine Idee für eine friedliche Welt?

Das Iran-Arom-Abkommen hat er ja nun -in jede sich bietende Kamera breit grinsend- aufgekündigt. So weit, so schlecht. Spekuliert dieser Despot damit auf den Friedensnobelpreis, oder möchte er vor seiner, inzwischen ziemlich sicheren, Amtsenthebung noch mal so richtig die Sau rauslassen?