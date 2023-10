In diesen Tagen sickern verstörende Gewaltdarstellungen aus dem Nahen Osten in unsere Timelines. Wir fühlen mit den Betroffenen und sind selbst betroffen: Manche Bilder lassen uns nicht mehr los, andere triggern eigene negative Erfahrungen. Wie können wir verhindern, dass sie sich in unseren Köpfen festsetzen und uns nachhaltig belasten?