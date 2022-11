Hochwasser-Opfer in Pakistan bringen sich mit ihrem Hab und Gut in Sicherheit

von Martin Schlak Ukraine-Krieg, Energiekrise und gebrochene Versprechen: Wenn am Sonntag die UN-Klimakonferenz beginnt, ist die Ausgangslage so ungünstig wie selten. Doch es gibt Zeichen, die zuversichtlich stimmen.

Die Hoffnung versteckt sich in einem langen Bericht auf Seite 64. Man kann sie leicht übersehen zwischen all den apokalyptischen Meldungen im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Da ist der russische Angriffskrieg, der eine Renaissance der klimaschädlichen Kohleenergie verursacht hat. Da sind die Spannungen zwischen den USA und China über Taiwan, die Abkommen zwischen beiden Ländern erschweren. Und da sind Messungen, wonach die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre zuletzt auf einen Rekordwert angestiegen ist.