Sehen Sie im Video: Unbemannte Drohne betankt erstmals Kampfjet in der Luft.













Es sei ein Meilenstein in der Luftfahrt. Erstmals wurde ein bemanntes Flugzeug mithilfe eines unbemannten Fluggeräts in der Luft aufgetankt.

Die U.S. Navy veröffentlichte jetzt ein Video, darin ist der Tankvorgang einer F/A-18E Super Hornet zu sehen, die von einer Drohne betankt wird.

Die Tanktests sind in verschiedenen Höhen und bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchgeführt worden.

Im Video ist deutlich zu sehen, wie sich der Tankschlauch dem Jet nähert.

Nachdem der Kontakt hergestellt wurde, waren die beiden Fluggeräte mehr als 10 Minuten miteinander verbunden. In der Zeit sollen laut U.S. Navy 150 Kilogramm Treibstoff geflossen sein. Die Drohne und der Kampfjet flogen während des Tankvorgangs zum Teil nur im Abstand von 6 Metern.

Die MQ-25 Stingray wird von Boeing hergestellt.

Die U.S. Navy feiert die erfolgreiche Betankung als Meilenstein.

Luftbetankungen durch Drohnen würden die Reichweite der Militärflugzeuge erhöhen und für mehr Flexibilität der Streitkräfte sorgen.

Mehr