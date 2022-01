Ein 15-Jähriger hat bei der Erkundung eines Flusses in Dorset, England, eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Er fand im Flussbett den Knochen eines Schädels, der etwa 1400 Jahre alt ist.Tom Read war in einem Angelanzug auf Erkundung im Fluss als er etwas Seltsames im Wasser entdeckt. Den Anzug hatte er wenige Tage zuvor zum Geburtstag erhalten. Seitdem er drei Jahre alt ist, ist es sein Hobby nach Dingen im Boden und der Umgebung zu suchen. Auf seinem Instagram-Acoount tom.finds teilt er seine Funde mit der Öffentlichkeit.Als er an diesem Tag im vergangenen Juli den Gegenstand aus dem Wasser holte, war er selbst überrascht:„Natürlich habe ich nicht damit gerechnet so etwas an meinem ersten Flusserkundungstrip zu finden. Zuerst dachte ich, es sei ein alter Lederschuh – aber als ich genauer hinsah, stellte ich fest, dass es ein Schädel ist.“Toms Mutter ruft zunächst die Polizei – der Familie ist nicht klar, ob es ein antiker oder jüngerer Knochen ist und ob eventuell ein Verbrechen begangen wurde. Die Beamten untersuchen den Knochen. Sie ziehen auch Forscher der Bournemouth University zu Rate. Nach einer Radiokarbon-Datierung steht fest: Der Schädel stammt aus der Zeit zwischen 430 bis 600 nach Christus. In dieser Zeit herrschten die Angelsachsen in Großbritannien, die nach dem Fall der Römer hier herrschten. Ob der Knochen Teil einer Ausstellung werden wird, steht noch nicht fest.