Der versteinerte Kopf eines Urwals aus Ägypten. Im Verhältnis zum übrigen Skelett ist er vergleichsweise klein. Daraus schließt Eli Amson, Spezialist für fossile Säugetiere am Naturkundemuseum in Stuttgart, dass auch der in Peru gefundene Wal einen verhältnismäßig kleinen Schädel hatte

© Sebastian Berger/stern