Ein geheimes Ökosystem unter dem Eis der Antarktis – und das in rund 500 Metern Tiefe.





Forschende des National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) aus Neuseeland entdecken den Untergrund-Fluss voller kleiner Lebewesen unter dem Larsen-Schelfeis.





Mit Hilfe eines Heißwasserschlauches und eines Bohrers dringen sie in eine verborgene Kammer unter dem Eis vor – und machen eine unglaubliche Entdeckung.





Eine Kamera, die hinabgelassen wird, zeigt, dass es in der Tiefe nur so vor Leben wimmelt.





Beim Anblick der Lebewesen gehen die Forschenden zunächst davon aus, dass das Equipment ihnen einen Streich spiele – doch als sie die Kamera neu fokussieren, wird klar, dass tatsächlich unzählige, kleine Tierchen vor der Linse umherschwirren. Die kleinen Tierchen haben laut Schilderungen der Forschenden Ähnlichkeit zu Shrimps. In einem unüberblickbaren Gewusel schießen zahlreiche der kleinen Lebewesen durch die Aufnahme der Unterwasserkamera.





Es werden Wasserproben genommen. Ein Prozess, den Gletscher-Forscher Herenga Waka in diesem Kontext als das „Betreten einer verborgenen Welt“ beschreibt. (ggü. "The Guardian")





Forscher Craig Stevens gibt an, dass das Team aufgrund der Entdeckung vor Freude auf und ab gesprungen sei. Weiter äußert er:





"All die kleinen Tiere vor unserer Kamera zu haben, heißt, dass dort eindeutig ein wichtiger Ökosystem-Prozess stattfindet." – Craig Stevens, National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA)





Die Forschenden planen, das neu entdecke Ökosystem unter dem Eis weiter zu erforschen – und mahnen, dass der Klimawandel und die globale Erwärmung eine Gefahr für die verstecke Welt unter dem Eis darstellen würden. So könnte die jüngst entdeckte "geheime Welt" unter dem Eis bereits jetzt vom Verschwinden bedroht sein.

