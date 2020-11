Sehen Sie im Video: Archäologen entdecken weitere Sensation in der Totenstadt Sakkara.













Sensationeller Fund in der Nähe von Kairo. Archäologen zeigten am Samstag unter anderem rund 100 Holzsärge, die kürzlich in der Totenstadt Sakkara entdeckt wurden. Die Sarkophage sollen etwa 2.000 bis 2.500 Jahre alt sein. Der ägyptische Antikenminister Chalid al-Anani dazu am Samstag in Sakkara: "Diese Entdeckung ist, erstens, extrem wertvoll, aufgrund der Anzahl der Särge, die wir gefunden haben. Wir sprechen von mehr als 100 Särgen, was wirklich sensationell ist. Und zweitens zeigt es den Lebensstandard hochrangiger Personen. Die Särge sind nicht so, wie die, die wir 3. Oktober gezeigt haben, die 59 Särgen. Nein, diesmal sind die meisten von ihnen etwas wohlhabender als die anderen und ein bisschen ranghöher als der andere." Anfang Oktober wurden bereits ähnliche Sarkophage entdeckt. Aber dieser gilt als der bisher größte Fund in diesem Jahr. Nach offiziellen Angaben wurden die mehr als 2000 Jahre alten Holzsärge in drei 12 Meter tiefen Grabschächten entdeckt. Einer der Sarkophage wurde geöffnet. Darin befand sich eine Mumie, die nach Aussage der Wissenschaftler in ein Grabtuch gehüllt und mit bunten Hieroglyphenbildern geschmückt war. Sakkara liegt am Nil südlich von Kairo und diente in pharaonischer Zeit als Friedhof für die Hauptstadt des Reiches Memphis. Die bei Touristen beliebte Sehenswürdigkeit zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. Und in der Grabstätte werden noch weitere archäologische Schätze vermutet.

