Fast wäre der Wanderfalke ausgestorben – jetzt segelt der Herr der Lüfte wieder am Himmel

von Andreas Beerlage Der berühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz nannte den Wanderfalken den Vogel der Vögel – doch ein Gift wurde der Art fast zum Verhängnis. Nun breitet sich der schnellste aller Flieger wieder aus.

Schreie durchtrennen die Stille im Steinbruch zwischen Kaiserslautern und Mannheim. Zwei Jungvögel hüpfen und krakeelen über den Sims an der Steilwand aus Buntsandstein. Sie schlagen ihre Flügel, helle Daunen lösen sich, segeln davon. Vor ein paar Tagen waren sie noch klein wie ein Tischtennisball. Nun sind die Jungfalken auf Taubengröße gewachsen. Und sie haben Hunger! Ihre Schreie werden lauter, als ein Altvogel auftaucht. In seinen gelben Fängen – den "Füßen" – trägt er einen frisch gefangenen Star. Das Falkenweibchen portioniert die Speise, stopft sie in weit aufgerissene Schnäbel. Noch können die Kleinen nicht selbst reißen.