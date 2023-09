von Doris Schneyink Die promovierte Verfahrenstechnikerin Anne Lamp nimmt heute am Chemiegipfel im Kanzleramt teil. Vor dem Treffen kritisiert die Start-up-Gründerin ihre Kollegen aus der Chemieindustrie. Statt Milliarden für billigen Strom zu fordern, solle die Branche besser in regenerative Technologien investieren

Frau Lamp, Sie nehmen heute als einzige Start-up-Gründerin am Spitzentreffen zwischen der Chemieindustrie und der Politik im Kanzleramt teil. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in den Termin?

Ich freue mich darauf, es ist für mich eine Ehre, als Vertreterin der regenerativen Wirtschaft teilnehmen zu dürfen. Seit über zehn Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, wie sich Produktionsprozesse so gestalten lassen, dass sie nicht der Umwelt schaden, sondern dem Menschen nützen und im Einklang mit der Natur sind. Ich habe dazu geforscht, Vorträge gehalten, Unternehmen analysiert, die bereits erfolgreich einen Cradle-to-Cradle-Ansatz praktizieren und vor drei Jahren selbst ein Start-up gegründet.

Cradle-to-cradle heißt übersetzt "von der Wiege in die Wiege", was genau ist damit gemeint?

Es bedeutet ein Denken in Kreisläufen, in denen Abfall gar nicht erst entsteht: Man muss Produkte von Anfang an so herstellen, dass sie sich technisch recyceln lassen oder dass sie im biologischen Kreislauf zirkulieren.

Die Chemieindustrie plagen derzeit aber ganz andere Sorgen: Die hohen Energiekosten sind für die Branche existenzgefährdend.

In den Medien wurde der Eindruck erweckt, es handelt sich heute um ein Krisengespräch, bei dem kurzfristige Feuerwehreinsätze beschlossen werden. Aber die Idee dieses Spitzentreffens war ursprünglich, dass Politik und Industrie gemeinsam überlegen, wie wir realistisch zu einer nachhaltigen Chemieproduktion kommen.

In fast allem, was wir täglich nutzen, stecken erdölbasierte Kunststoffe, in Smartphones, Autos, Kleidung, Möbeln, im Shampoo, in Kosmetika. Lassen sich diese riesigen Mengen überhaupt in solchen Kreisläufen produzieren?

Ja. Das geht. Ein Beispiel, das alle kennen, sind PET-Flaschen, für die sich ein separater Kreislauf etabliert hat. Man gewinnt aus den alten Flaschen in einem einfachen mechanischen Prozess hochwertige Rohstoffe und nutzt sie zur Produktion des gleichen Produkts. Damit sich das lohnt, braucht es Vorgaben. PET-Flaschen beispielsweise müssen zurückgebracht und recycelt werden. Das ist ein Anreiz, um Standards durchzusetzen. Würden die Hersteller Hunderte Chemikalien reinmixen, ließen sich keine hochwertigen Rohstoffe wiedergewinnen und sie merken, ups, das hätten wir vielleicht von Beginn an anders designen sollen.

Gibt es weitere Vorbilder?

Mein Lieblings-Beispiel sind Matratzen. Viele bestehen aus Polyurethan, ein Kunststoff, der sich nicht einfach recyclen lässt, und landen in der Müllverbrennung. Einer holländischen Firma ist es gelungen, einen eigenen Kreislauf für Matratzen aufzubauen. Die von ihnen verwendeten bestehen aus Polyester, werden eingesammelt und durch Recycling einer Weiterverarbeitung zugeführt. So etwas aufzubauen, dauert Jahre und ist nicht einfach. Das Wichtigste aber ist, dass man es will.

Der Verband der Chemieindustrie schlägt andere Wege als die Kreislaufwirtschaft vor, um den hohen CO2-Ausstoß der Branche zu verringern, beispielsweise Carbon Capture. Wie schätzen sie das Potenzial ein?

Beim Carbon Capture fängt man CO2 aus der Atmosphäre ein und nutzt es als Rohstoff, statt Erdöl einzusetzen. Das ist prinzipiell ein guter Ansatz. Aber: Die Verfahren sind unglaublich energieintensiv. Ähnliches gilt für das sogenannte chemische Recycling, bei dem Materialien in ihre chemischen Grundbausteile zerlegt und wieder neu zusammengesetzt werden. Laut Berechnungen der Chemieindustrie würde die klimaneutrale Umstellung mit Hilfe dieser Technologien elfmal so viel Strom benötigen wie heute. Das ist einfach nicht zu schaffen, weil wir gleichzeitig auch die Mobilität und die Wärmeversorgung elektrifizieren. Denn auch Erneuerbare Energie ist nur begrenzt verfügbar.

Wie hoch schätzen Sie die Bereitschaft der Chemieindustrie ein, über diese Herausforderungen grundsätzlich nachzudenken?

Das Problem ist, dass die Geschäftsmodelle der konventionellen chemischen Industrie seit Jahrzehnten darauf ausgelegt wurden, immer neue Stoffe in den Markt zu bringen. Nun ist sie zwar bereit, erdölbasierte Rohstoffe und fossile Energien zu ersetzen. Aber im großen Maßstab ist dies sehr aufwendig. Bei dem Treffen heute im Kanzleramt steht ein Elefant im Raum, über den keiner spricht: Die Produktionsmassen der klassischen Grundstoffchemie sind mit einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft nicht zu vereinbaren.

Sie haben ein Start-up mit 40 Mitarbeitern, in der chemischen Industrie sind 460.000 Menschen beschäftigt plus eine halbe Million bei Zulieferern. Machen Sie es sich nicht zu einfach, wenn Sie deren Technologien mal eben für nicht zukunftsfähig erklären? Es geht um sehr viel Geld und eine Menge Jobs.

Ich kann verstehen, dass es eine riesige Herausforderung ist, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Gerade börsennotierte Konzerne stehen unter einem immensen Druck der Aktionäre angesichts der derzeitigen Umsatzeinbußen. Aber auch wie in der Autoindustrie gilt: Der Wandel wird kommen, und es macht keinen Sinn, weiter in fossilbasierte Technologien zu investieren. Es gibt bereits viele innovative Unternehmen, die Umsatz mit nachhaltigen, klimafreundlichen Technologien machen – und die schaffen die Arbeitsplätze, die wirklich zukunftsfest sind.

In der akuten Krise fordert der Verband der chemischen Industrie einen vom Staat subventionieren Industriestrompreis. Einige Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Robert Habeck unterstützen das. Wie ist Ihre Haltung?

Zu sagen, liebes Deutschland, wenn du uns nicht billigeren Strom gibst, dann machen wir hier Standorte dicht und investieren im Ausland in Anlagen, die auch die nächsten 20, 30 Jahre noch fossile Energien verbrennen, grenzt für mich an Erpressung. Es ist auch keine echte Zukunftsstrategie – damit entziehen sich die Unternehmen der gesellschaftlichen Verantwortung, auf die sie sich so gerne berufen. So wird zudem weder Strom eingespart noch werden neue Geschäftsmodelle ersonnen. Es gibt ja kaum Anreize. Ich fände es sinnvoller, in Deutschland in nachhaltige Anlagen zu investieren. Die Verfahren sind ja bereits da, und die Unternehmen, die daran arbeiten, haben einen riesigen Kapitalbedarf.

Sie selbst haben gerade von Investoren über 30 Millionen Euro für den Bau einer Fabrik in Hamburg erhalten. Wie schwer ist es, an Kapital zu kommen?

Das war schon ein Kraftakt, und wir sind sehr stolz darauf, das hinbekommen zu haben. Es ist wirklich nicht einfach, Geld für den Aufbau von Produktionsanlagen zu bekommen. Da muss man Schritt für Schritt gehen, vom Labor über eine erste Testanlage bis zur großen Industrieproduktion. Dazwischen liegt das Death Valley, das Tal des Todes, das viele innovative Firmen nicht überleben. Wenn man dann hört, dass ein subventionierter Industriestrompreis rund 30 Milliarden Euro kosten soll, denke ich, wenn doch nur die Hälfte an erfolgversprechende Start-ups ging, würde das viel mehr bringen.

Was stellt Ihr Start-up "Traceless" her?

Wir nutzen biobasierte Reststoffe aus der Landwirtschaft und produzieren daraus plastikfreie Granulate, die schmelzbar sind. Das ist eine Grundeigenschaft, die auch Kunststoffe haben. Nur dann kann man sie formen, pressen, gießen. Dieses Granulat vermarkten wir an Kunststoffverarbeiter, die daraus beispielsweise Kleiderhaken für den Textilhandel herstellen oder Essbesteck für Fluglinien. Bei unserer Materialproduktion wird bis zu 95 Prozent weniger CO2 emittiert als bei konventionellen Kunststoffen.

Warum lässt sich dabei so viel CO2 einsparen?

Weil das Verfahren viel einfacher ist und außerdem bei wesentlich geringeren Temperaturen abläuft als in der klassischen Grundstoffproduktion üblich. Kunststoffe werden bislang aus Erdöl hergestellt, das erst in Hochtemperaturprozessen in chemische Grundbausteile zerlegt wird, die anschließend zu Polymeren neu zusammengesetzt werden. Wir nehmen Polymere aus der Natur und müssen sie nicht aufwendig herstellen.

Was passiert mit dem Kleiderhaken oder dem Plastiklöffel, wenn man sie nicht mehr braucht?

Entweder bauen sie sich unter natürlichen Bedingungen innerhalb weniger Wochen ab, man kompostiert sie quasi. Oder sie gelangen in die Müllverbrennung, wo sie keine schädlichen Stoffe hinterlassen, und Energie aus Biomasse erzeugen. Ich finde, wir haben unglaublich viel Potenzial für nachhaltige Produkte in Deutschland. Wir müssen es nur nutzen.