Es ist allgemein bekannt, dass Meerwasser salzig ist, doch nicht jeder weiß, warum. Antworten liefert Dr. Julia Köhler vom Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit der Universität Hamburg. Am Meeresgrund liegt Gestein, an dem Salze festgesetzt sind. An Hydrothermalquellen lösen sich diese, wodurch salzhaltiges Wasser austritt. Auch eintretendes Regenwasser trägt durch seine kleine Menge an Kohlendioxid dazu bei, dass beim durchfließen Mineralsalze aus Gesteinen und Böden gelöst werden. Erkaltete Lava löst ebenfalls Mineralsalze ab, die Flüsse ins Meer spülen. Das Flusswasser schmeckt nicht salzig, weil der Salzgehalt viel geringer ist als im Meer. Dr. Martin Visbeck vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel erklärt dies so: Durch die geringe Verdunstung, die stetige Bewegung der Flüsse und die daraus folgend kurze Verweildauer, werden weniger Salz-Ionen gelöst, als in Meeren und Ozeanen. Dies spiegelt sich im Salzgehaltwert der Ostsee wider: Das Ostsee-Wasser setzt sich aus dem Salzwasser der Nordsee, dem Süßwasser der Flüsse und Regenwasser zusammen. Der Salzgehalt liegt zwischen 0,3 bis 1,8 Prozent. Die Nordsee hingegen ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans, dessen Salz aus den Gesteinen des Untergrundes stammt.

Das Wasser verdunstet, doch das Salz bleibt zurück, wodurch sich in den Ozeanen immer mehr Salz anreichert. Der Salzgehalt der Nordsee liegt dadurch bei 3,5 Prozent. Da einige Flüsse in Meere münden, wird das Wasser verdünnt und als süß empfunden. Tatsächlich sind diese lediglich salzarm.Im Toten Meer, in das kaum Süßwasser fließt, liegt der Salzgehalt sogar bei 33 Prozent.

