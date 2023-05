"Alles prima!" – warum sich das Älterwerden heute so viel besser anfühlt als früher

von Frank Ochmann Alt sind die anderen – ich bin jung geblieben. Zumindest subjektiv. Ein persönlicher Bericht über neueste Forschung zum inneren Ich, ein himmlisches Alter und die Macht des Optimismus.

Meine Mutter war Anfang 80, als sie mir vom Besuch bei einer noch älteren Freundin erzählte. Was ich zu hören bekam, amüsierte mich so sehr, wie es mich erschreckte. Die beiden Frauen hatten erst nach dem Tod ihrer Männer näher zueinandergefunden und nutzten vor allem die Sonntage bei schönem Wetter für einen Plausch bei Kaffee und Kuchen. So hatten sie wieder einmal im Garten gesessen und die Sonne genossen. Und plötzlich sei der Freundin entfahren: "Lange kann das doch nicht mehr dauern."