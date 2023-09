Bis vor wenigen Jahrzehnten war das Sommer-Adonisröschen weit verbreitet. Heute ist das Ackerwildkraut in Folge von Überdüngung und dem Rückgang von Ackerrandstreifen sehr stark in seinem Bestand bedroht

Drohender Artenschwund: Was Sie in Ihrem Garten dagegen tun können

von Helmut Broeg Fast jede dritte Pflanzenart in Deutschland droht zu verschwinden. Forscher haben für viele von ihnen ein neues Refugium entdeckt: Private Gärten.

Sommer-Adonisröschen, Färber-Scharte, Ohrlöffel-Leimkraut: Das sind nur drei von mehr als 1000 Arten, die auf der Roten Liste stehen. 28 Prozent von Deutschlands Blütenpflanzen sind entweder bereits ausgestorben oder in ihrem Bestand mehr oder weniger stark gefährdet, schreibt das Rote-Liste-Zentrum in Bonn. Hauptursache für den Niedergang der Artenvielfalt ist die intensive Landwirtschaft mit ihren großen Mengen an Dünger, die Landwirte einsetzen, um hohe Erträge zu erzielen. Daran wird sich vermutlich auch in naher Zukunft kaum etwas ändern. Bis auf Naturschutz- und Brachflächen werden es langsam wachsende Pflanzen, die magere Standorte bevorzugen, schwer haben, auf Dauer zu überleben.