Kolumne "Die Apothekerin" Jeden Monat leiden? Das muss nicht sein. Was bei Regelschmerzen am besten hilft

von Diana Helfrich Viele Frauen erleben mit der Periode starke Schmerzen. Apothekerin Diana Helfrich erklärt, welche Medikamente oder anderen Wirkstoffe am besten helfen und warum Frauen die Schmerzen nicht einfach aushalten sollten.

Liebe Frauen und insbesondere liebe junge Mädchen, die ihr häufiger unter Regelschmerzen leidet! Nehmt das nicht einfach hin. Es ist nicht normal, wenn man während der Regelblutung vor lauter Schmerzen praktisch ausfällt, ganz egal, wie oft man vielleicht schon gehört hat, das sei halt so, mit den Schmerzen. Es kann immer sein, dass sich dahinter etwas verbirgt, das sich behandeln lässt, etwa eine Endometriose. Dazu gleich mehr. In einer Apothekerinnen-Kolumne muss es natürlich erstmal darum gehen, was man mit rezeptfreien Mitteln gegen Regelschmerzen machen kann.

Das Gute ist: Hier lässt sich eine ganz klare Empfehlung aussprechen. Denn vor bald zehn Jahren, 2015, hat sich die renommierte Cochrane Collaboration des Themas 'Schmerzmittel bei Regelschmerzen' angenommen und die bis dahin vorhandenen Studien ausgewertet. Was dabei herauskam: Die so genannten nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR; also Ibuprofen , Naproxen, Acetylsalicylsäure oder ASS und andere) sind wirksamer als Paracetamol.

Letzteres ist also seit 2015 raus aus dem Spiel, denn an Cochrane kommt niemand vorbei. Und welches NSAR soll es sein? Die im Review ausgewerteten 80 Studien lieferten keine ausreichenden Daten, um diese Frage zu beantworten, sagt Cochrane. Also versuche ich das hier: ASS bietet sich nicht an, weil es wegen seiner gerinnungshemmenden Wirkung die Blutungen verstärken könnte, auch wenn es natürlich keine Wunde ist, die da zugehen muss, damit es aufhört zu bluten. Naproxen dagegen finde ich sehr geeignet, wegen seiner langen Wirkdauer von 12 Stunden. Schließlich ist den betroffenen Frauen schon in dem Moment, wenn es wieder losgeht klar, dass das Ganze länger dauern wird. Naproxen muss man nur zweimal am Tag nehmen.

Und dann gibt es noch den Wirkstoff Butylscopolamin, der infrage kommt, wenn Krämpfe im Vordergrund stehen. Denn Butylscopolamin ist ein krampflösendes Mittel, das auch z. B. beim Reizdarm zum Einsatz kommt. Aber Achtung, wer Herzrhythmusstörungen, Engwinkelglaukom oder Muskelschwäche hat, darf es nicht nehmen. Das Mittel gibt es auch in Kombination mit Paracetamol – was aus meiner Sicht seit der Cochrane-Untersuchung bei Regelschmerzen wenig Sinn macht. Besser ist das Monopräparat in Kombination mit einer Naproxen- oder Ibuprofentablette.

Regelschmerzen: Magnesium kann helfen

Und sonst so? Bei manchen Frauen reicht einfach Magnesium, auch wenn ein weiterer Cochrane Review (von 2012) es als "unwahrscheinlich" beschreibt, dass das Mineral Muskelkrämpfen vorbeugt. Omega-3-Fettsäuren kann man versuchen, eine kleine Studie aus dem Iran zeigte, dass sie den Bedarf an Ibuprofen senken können. Klingt nicht so unwahrscheinlich, denn sie könnten die körpereigene Produktion von Schmerz-Botenstoffen (Prostaglandinen) regulieren. Also viel fetten Fisch essen und eventuell auch ein Nahrungsergänzungsmittel probieren. Es gibt auch einzelne Hinweise darauf, dass Akupunktur Regelschmerzen lindern kann.

Und auch die Pflanzenmedizin ist beliebt, vor allem die krampflösenden Pflanzen. Phyto-Papst Heinz Schilcher, in dessen Vorlesungen ich saß, hat der Nachwelt seinen "Leitfaden Phytotherapie" hinterlassen, eine Art Bibel der Pflanzenheilkunde. Darin empfiehlt er mehrmals täglich eine Tasse Gänsefingerkraut-Tee mit seinen speziellen Gerbstoffen (einen Teelöffel fein geschnittenes, getrocknetes Gänsefingerkraut mit 150 Milliliter kochendem Wasser übergießen, zehn Minuten ziehen lassen, abseihen), in Kombination mit Sitzbädern mit Kamillenblüten- und Schafgarbenkraut-Extrakten. Allein schon das warme Wasser am Unterleib tut bei Regelschmerzen wohl.

Die Phytotherapie rechtzeitig vor den Tagen beginnen

Auch ein Kamillentee ist gut, schließlich sind Kamillenblüten ein Klassiker bei krampfartigen Bauchschmerzen. Wichtig: Wer es mit den "Phytos" versuchen will, sollte damit nicht erst anfangen, wenn die Schmerzen da sind, sondern am besten bereits ein paar Tage vor der zu erwartenden Regelblutung den ersten Tee trinken. Begründung der Phytotherapeuten: Es ist leichter, die Gebärmutter geschmeidig zu halten, als ein verkrampftes Organ zu entspannen.

Oder man versucht gleich langfristig, das System Zyklus mit Pflanzenkraft positiv zu beeinflussen. Also gar nicht Monat für Monat wieder mit der Behandlung anfangen, sondern grundsätzlich was zu verändern. Allerdings braucht man dafür echt Geduld, die meisten Mittel wirken erst nach Wochen oder sogar Monaten. Darum würde ich so einen Therapieversuch immer mit einer Frauenärztin besprechen, die sich für Phytotherapie interessiert – damit ich mir die ganze Mühe auch wirklich mit derjenigen Pflanze mache, die für mich ganz persönlich am aussichtsreichsten ist. Aber ich kann hier schon mal sagen, welche infrage kommen könnten. Es sind vor allem der Mönchspfeffer (auch genannt Keuschlamm beziehungsweise Vitex agnus castus), die Traubensilberkerze (Cimicifuga racemosa), der Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) und auch hier die Schafgarbe (Achillea millefolium) und das Gänsefingerkraut (Potentilla anserina).

Alles in allem kommen die meisten Frauen mit all diesen Mitteln irgendwie zurecht, ergänzt durch Wärmflasche und Sofa, denn im Liegen sind Krämpfe einfach besser auszuhalten. Eine Art Wärmflasche, mit der man herumlaufen kann, sind Wärmepflaster, die man sich Höhe der Schmerzen in den Slip kleben kann. Aber Frauen neigen dazu, eine Menge auszuhalten. Zu viel auszuhalten.

Ein Test auf Endometriose schafft Klarheit

Darum will ich unbedingt noch was zur Endometriose sagen. In den letzten Jahren ist zum Glück einiges an Bewusstsein für diese Krankheit entstanden, im September wurde darüber sogar im Bundestag debattiert, hier kann man sich die Reden der Debatte anhören. Es wird aber noch dauern, bis wir in einer Welt leben, wo jede und jeder diese tückische Krankheit auf dem Zettel hat, bei der Zellen ähnlich denen der Gebärmutterschleimhaut ganz woanders im Unterleib sitzen.

Das Gewebe auf Abwegen verhält sich dabei genauso wie das am rechten Fleck: Es baut sich unter dem Einfluss der Zyklushormone auf und blutet während der Periode ab. Das macht nicht nur höllische Schmerzen (je nachdem, wo es sitzt, auch beim Sex oder beim Stuhlgang... ), es beeinflusst auch die Fruchtbarkeit. Darum sind diejenigen Frauen besser dran, die früh diagnostiziert und behandelt werden. Es gibt Hormontherapien, die die zyklischen Schmerzen lindern. Damit sollte man es zuerst versuchen. In etwa einem von zehn Fällen ist eine Operation angeraten. Denn wenn man das Gewebe weg operiert, hören nicht nur die Schmerzen auf, auch die Familienplanung ist wieder offen.

Ich würde gerade allen jungen Frauen, die sich immer wieder mit Regelschmerzen herumplagen, empfehlen, mal auf die Seite endometriose-liga.eu zu gehen und dort den so genannten Endo-Test zu machen. Der gibt nach zwölf Fragen eine Einschätzung, ob die Krankheit bei Ihnen "unwahrscheinlich", "weniger wahrscheinlich" oder ob "Abklärung geboten" scheint. Das sind fünf Minuten, die sich sehr lohnen können. Denn es ist einfach tragisch, wenn eine Frau zwanzig Jahre lang ihre Regelschmerzen aushält und erst, wenn ihr die Zeit fürs Schwangerwerden davonläuft, dahinter kommt, dass sie eine Endometriose hat.

Darum gilt: Gehen Sie zu Ihrem Frauenarzt oder Ihrer Ärztin. Denn natürlich ersetzt der Test (wie alles im Netz, sag ich mal) keine ärztliche Diagnose. Und natürlich gibt es noch zahlreiche andere handfeste Gründe für Regelschmerzen, wie etwa Myome, Entzündungen oder Zysten. Und auf die kann man nur mit einer sorgfältigen ärztlichen Untersuchung kommen. Mal abgesehen davon können Arzt oder Ärztin die Pille verordnen. Und die reduziert Regelschmerzen nachweislich. Die der dritten Generation übrigens noch etwas besser als ältere Östrogen-Gestagen-Kombinationen. Übrigens kann man die Pille auch durchgehend nehmen, und wo keine Blutung ist, da sind auch keine Regelschmerzen. Aber wie gesagt, besprechen Sie das mit dem Frauenarzt / der Frauenärztin Ihres Vertrauens.

Hinweis: Die Kolumne kann weder eine individuelle Beratung in der Apotheke ersetzen noch den Beipackzettel oder die ärztliche Diagnose und Behandlung.