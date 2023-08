Einen "haarsträubenden" Moment filmten Urlauber bei einem Ausflug in die Wüste in der Nähe der chinesischen Stadt Turpan. Der Gruppe standen plötzlich auf einer Düne die Haare zu Berge. Der Tourguide reagierte genau richtig – und brachte die Touristen vor einem drohenden Blitzeinschlag in Sicherheit.