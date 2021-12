In unserem Weihnachtsquiz können Sie zeigen, wie gut sie über das "Fest der Liebe" Bescheid wissen. Aber seien Sie gewarnt, es gibt auch ein paar knifflige Fragen.

"I Wish It Could Be Christmas Everyday" heißt ein Lied der britischen Glamrock-Band Wizzard aus dem Jahr 1973. Diesen Wunsch, dass jeden Tag Weihnachten sein könnte, teilt sicherlich nicht jede oder jeder, trotzdem freuen sich sehr viele Menschen jedes Jahr auf die Weihnachtszeit – vor allem Kinder. Sie dürften am "Fest der Liebe" hauptsächlich die Geschenke, der Weihnachtsmann oder das Christkind und die süßen Leckereien begeistern. Andere verbinden Weihnachten vielleicht mit dem Duft von gebrannten Mandeln, mit Weihnachtsmarktbesuchen, einem Adventskranz, Familie, einem Weihnachtsbaum und vielen glitzernden Lichtern.

Doch warum feiern wir Weihnachten eigentlich? Nicht gerade wenige in Deutschland haben auf diese Frage keine Antwort. Laut einer – zugegebenermaßen schon etwas angestaubten – Umfrage des stern aus dem Jahr 2006 weiß jeder zehnte Bundesbürger nicht, weshalb Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Und die Anzahl der Ahnungslosen dürfte seither eher gewachsen sein, zumindest, wenn man die Zahlen der Kirchenaustritte und den sinkenden Anteil von Kirchenmitgliedern an der Gesamtbevölkerung zum Maßstab nimmt. Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" bezeichnen sich derzeit 28 Prozent der Bevölkerung als Mitglied der evangelischen Kirche, 25 Prozent als Katholiken – 1995 waren es noch 37 respektive 36 Prozent gewesen. Und weil sich der Abwärtstrend in den vergangenen Jahren auch noch beschleunigt habe, stellt das Institut fest: "Es könnte sein, dass in Deutschland 2021 das letzte Weihnachtsfest mit einer Bevölkerungsmehrheit ist, die einer der beiden großen Kirchen angehört."

Nun ist die Frage nach dem Anlass für Weihnachten eigentlich ja eine eher einfache. Noch weniger Menschen hierzulande dürften daher über den Weihnachtsmann, die Weisen aus dem Morgenland oder noch kniffligere Fragen rund um die Festtage Bescheid wissen. Ob Sie dazu gehören oder schlauer sind, als die anderen, können sie im Quiz herausfinden – und dabei vielleicht auch noch etwas lernen. Viel Spaß dabei, und: Fröhliche Weihnachten!