Sonnensegel – eine Hoffnung für die Raumfahrt? Ein Forschungsprogramm der Nasa hat nun mit seiner finalen Phase begonnen. Im sogenannten Nasa Innovative Advanced Concepts Programm stellt die Behörde Forschern 2 Millionen Dollar zur Verfügung, um innerhalb von zwei Jahren neue Technologien für den Bau von Solarsegeln anzuwenden.„Da wir tiefer in den Weltraum eindringen als je zuvor, brauchen wir innovative und aktuelle Technologien, um unsere Missionen voranzubringen.“, sagt Nasa-Mitarbeiter Bill Nelson in einer Presseerklärung.Die Idee hinter Solarsegeln ist leicht erklärt: Die Segel nutzen die Photonen der Sonne für ihren Antrieb. Sie schweben zunächst nur langsam durchs All – die Geschwindigkeit beschleunigt sich aber mit der Zeit. Dadurch braucht ein Raumschiff mit Solarsegel keinen zusätzlichen Antrieb.Bisher existierende Konzepte sind nach Angaben der Nasa sehr groß und dünn, und müssen sich am Licht der Sonne ausrichten. In den neuen Systemen soll die Beugung des Lichtes in das Segel mit einbezogen werden – dadurch sollen sie manövrierfähiger werden.Das klingt einfach – doch bei der Umsetzung kommt es häufig zu Komplikationen: Solarsegel konnten bisher erst in wenigen Missionen zum Einsatz kommen. Ein Erfolgsprojekt war die japanische Jaxa-Mission Ikaros, die 2010 startete. Die Sonde flog mit einem Solarsegel zur Venus und an ihr vorbei. Fünf Jahre lang sendete sie immer wieder Daten, dann brach der Kontakt ab. Ikaros war die erste Sonde, die als Hauptantrieb Solarsegel verwendete.Quellen: Nasa,