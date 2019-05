Fest, flüssig oder gasförmig – In welcher Form lässt sich Wasser unter extremen Bedingungen im Weltall finden? Dieser Frage sind Forscher der „University of Rochester“ nachgegangen. Und sie haben dabei eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Denn an vielen Orten im All könnte Wasser als schwarzes, heißes Eis vorkommen. Dafür haben die Wissenschaftler Wasser mit einem der weltweit stärksten Laser beschossen. Dadurch stieg der Druck und die Temperatur im Wasser für einen winzigen Moment immens an. Genau in diesem Moment machten Röntgenstrahlen die ungewöhnliche Eisform erstmals sichtbar. Das Eis ist teils fest, teils flüssig. Ob es sich bei dem schwarzen, heißen Eis um einen neuen Aggregatzustand von Wasser oder sogar um einen völlig neuen Zustand von Materie handelt, diskutieren Forscher noch. Dass diese Art von Eis existiert, hatten Wissenschaftler schon vor 30 Jahren vorausgesagt. Nun haben sie also auch einen Beleg für die Existenz gefunden.