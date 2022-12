Wie Politik und Industrie die Kunststoff-Berge in der EU abbauen könnten

von Helmut Broeg Besseres Design und weniger Greenwashing: Die EU will einen Rahmen für "Bioplastik" schaffen und schlägt Vorgaben für bessere Verpackungen vor. Kunststoff-Experte Martin Bastian erklärt, warum immer noch so wenig Plastik recycelt wird und wie man den Kunststoff-Bergen Herr werden könnte.

Am 30. November 2022 stellte die EU-Kommission neue Strategien für die Kreislaufwirtschaft vor. Vor allem geht es um Design, Kennzeichnung und Recycling von Kunststoffprodukten: Die Kommission will erstmalig einen politischen Rahmen für "Bioplastik" schaffen und schlägt Vorgaben für Verpackungen vor, die zu weniger Müll und besserem Recycling führen sollen. Auch Behauptungen über die Nachhaltigkeit von Produkten sollen stärker geregelt und so Greenwashing verhindert werden.