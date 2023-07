"In einem Waldbrand zu stehen hört sich an, als würde ein Güterzug auf einen zurollen"

von Mirjam Bittner Es brennt, raucht und qualmt – Deutschland wird zum Waldbrand-Land. Wie sich die Feuerwehren darauf vorbereiten, warum sich ein Waldbrand am besten nachts löschen lässt und wie es sich anfühlt, mitten in den Flammen zu stehen, erklärt der Feuerwehrmann Jan Südmersen im stern Gespräch.

Herr Südmersen, was lässt sich besser lösen: ein Wald- oder ein Hausbrand?

Bei einem Haus gibt es eine Adresse und eine Hausnummer. Bei einem Waldbrand ruft jemand an und sagt: "Irgendwo im Wald brennts". Man muss den Waldbrand also erst finden – es sei denn, es gibt eine gewaltige Rauchsäule am Horizont.

Das zweite Problem ist die räumliche Ausdehnung und die Unübersichtlichkeit, gerade bei einem größeren Waldbrand. Der dritte Punkt ist die Begrenzung. Im schlimmsten Fall brennt ein Haus ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine ganze Siedlung abbrennt, ist relativ gering. Aber wenn Sie im Wald nicht aufpassen und das Feuer nicht eingrenzen können, dann kann der gesamte Wald abbrennen.