Hier wurde aus Science Fiction schnell Realität

Autoren guter Science Fiction haben es schwer. Auf der einen Seiten ist in ihren erdachten Welten theoretisch alles möglich, doch zu abgehoben soll es auch nicht sein, sonst wäre es Unglaubwürdig. Im Film arbeiten die Regisseure daher oft mit Zukunftsforschern zusammen und informieren sich bei Universitäten über Grundlagenforschungen, aus denen in absehbarer Zeit tatsächlich Alltagsprodukte entstehen könnten. Die Vorhersagen sind manchmal so gut, dass die Geräte der fernen Zukunft bereits schon Jahre später Wirklichkeit geworden sind. Beamen. Überlichtgeschwindigkeit, saubere Energie sowie Replikatoren sind leider nicht darunter, dafür einige nützliche Dinge, die den Alltag bequemer oder in manchen Fällen auch bedrohlicher werden ließen. So war nie zuvor der perfekte Überwachungsstaat zumindest technisch in greifbarer Nähe.