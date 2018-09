Plastik: Im Ozean und in unserem Briefkasten...

seit längerem ärgert mich zunehmend mehr Plastikfolie im Briefkasten. Metro, Penny, Kataloge… was da alles JEDEN Tag an Plastik im Briefkasten landet sprengt sämtliche gelben Tonnen. Nur keiner redet darüber. Merkt das keiner? Sind alle nur noch mit Flüchtlingen beschäftigt? In BW haben wir eine grüne Landesregiertung. Schlafen die? Nur noch Diesel im Kopf? Meine Frage an Sie: Wann wird das mal Thema? Mit freundlichen Grüßen Rolf Sauter Otto-Hahn-Str. 7 D-73249 Wernau Tel ++49 - (0)7153 998 981