Wespen, Zecken, Mücken – was nach einem Stich am besten hilft

Statt Gels und Salben: Welche Gadgets unsere Kolumnistin nach einem Stich von Wespen, Mücken oder Zecken am meisten empfiehlt.

Grundsätzlich ist es Typsache, ob man sich gegen Mücken lieber einreibt und einsprüht oder in der Dämmerung etwas Langes anzieht. Ich gehöre ganz klar zu denjenigen, die Repellents (Mücken- und Zeckenschutzmittel) schlichtweg nicht mögen. Und auch bei der Behandlung von Mücken-, Wespen- oder Zeckenstichen (ja, die Zecke sticht, sie beißt nicht) spielen Geräte und andere Helfer ohne chemische Wirkstoffe die größere Rolle als Salben und Gels. Das muss ich hier einfach mal so sagen, auch wenn man es von einer Apothekerin vielleicht nicht erwarten würde.

Zu den Medikamenten will ich eigentlich nur dieses loswerden: Seit es Kortison -Cremes ohne Rezept gibt, habe ich meistens gar kein Antihistamin-Gel zur Behandlung von Stichen mehr zuhause. Kortison-Cremes sind nämlich vielseitiger einsetzbar: Sie lindern den Juckreiz bei Stichen und hemmen den Entzündungsprozess dahinter. Man kann sie auch mal nehmen, wenn man plötzlich Ausschlag hat, ein Ekzem oder eine andere "mäßig ausgeprägte entzündliche, allergische oder juckende Hauterkrankung". Aber dass ich etwas auf einen Insektenstich schmiere, kommt nur noch äußert selten vor.

Stattdessen benutze ich einen Stichheiler. Er ist etwas größer als ein Fieberthermometer und hat eine Keramikspitze, die sich aufheizt, so dass man den Insektenstich mit etwa 50 Grad Wärme behandeln kann. Das reicht, um Eiweiße zu zerstören, die u.a. für den Juckreiz sorgen, so die Idee dahinter. Man kann Stichheiler schon für ein paar Euro kaufen, das Markenprodukt kostet an die 30. Dieses hat vor ein paar Jahren in einer Studie der Universität Greifswald, für die 146 Wespen-, Mücken- und Bienenstiche am Strand behandelt wurden, ziemlich gut abgeschnitten: Das Gerät linderte Schmerz und Schwellung innerhalb von zehn Minuten.

Gerade, wer stark anschwillt, könnte profitieren. Vor allem, wenn man den Stich sofort behandelt. Natürlich hat die Hitzebehandlung auch Nachteile, die ich nicht verschweigen will: Man kann sich erschrecken, es sollen sogar Verbrennungen möglich sein. Kinder mögen die Hitze für gewöhnlich gar nicht, selbst in der schwächeren Einstellung. Meine Stiche sind groß und lieben den Stichheiler, ansonsten würde ich eventuell auch mal so ein Gitterpflaster ausprobieren. Das Pflaster ist nicht dehnbar und hebt bei jeder Bewegung die oberste Hautschicht etwas an und soll dadurch den Juckreiz lindern.

Was ich aber auch im Schrank habe, ist eine Saugpumpe – definitiv das günstigste "Gadget" in Sachen Insektenstiche: Man kauft sich für ein paar Cent eine Einwegspritze (am besten zehn Milliliter groß) und schneidet ihre Spitze mit einem scharfen Messer ab. Und dann, direkt nach dem Bienen - oder Wespenstich: Stachel entfernen, die offene Seite der Spritze auf die Einstichstelle setzen und den Kolben hochziehen. Dabei kann man Teile des Gifts entfernen und die Reaktion darauf deutlich abmildern.

Weitere Stich-Helfer, die ich jedem empfehlen kann: das Coolpack natürlich, vor allem weil es das Anschwellen drosselt, indem die Kälte die Blutgefäße etwas zusammenzieht. Und – ist klar – Zeckenkarte, -zange oder Pinzette. Um Zecken schnellstmöglich wieder loszuwerden, so dass sie gar keine Zeit haben, mögliche Erreger zu übertragen. Dazu das bevorzugte Gerät ganz nah an der Hautoberfläche ansetzen, nicht am Körper der Zecke – sonst drückt man nur noch Teile des Tiers in die Haut. Und keine Panik, wenn was stecken bleibt: der Stechrüssel und der gesamte Kopf können keine Krankheiten übertragen, unser Immunsystem kümmert sich um den Abbau.

Das wichtigste Mittel beim Thema Zecken ist aber die Socke. Sie sollte schön lang sein und die Hosen ebenfalls, so dass man beides ineinanderstecken und den Spinnentieren den Zutritt zum eigenen Bein versperren kann. Denn der Gemeine Holzbock, die hier beheimatete Zeckenart, sitzt besonders gern in einer Höhe von weniger als einem Meter, häufig sogar nur zwischen 10 und 50 Zentimeter über dem Boden. Er hat es gern feucht, und je höher man nach oben kommt, desto trockener wird es durch Sonne und Wind. Außerdem können Zecken nicht fliegen oder springen, sie sind darauf angewiesen, einfach umzusteigen auf ihren nächsten Wirt. Und das sind eben sehr oft Tiere, die keinen halben Meter hoch sind, wie Mäuse, Füchse oder Katzen. Darum sind Zecken vor allem auf Grashalmen, im Gebüsch oder auf herumliegenden Ästen zu finden. Dort warten sie, bis ein potenzieller Wirt vorbeikommt, und dann wechseln sie die Location, in dem sie sich blitzschnell an dem Passanten festhalten.

Und dann darf in dieser Kolumne ein weiteres "Tool" nicht fehlen, denn es kann lebenswichtig werden: das Handy. Wenn jemand gestochen wird (gerade von einer Wespe oder in den Mund oder die Zunge) und dann massiv Ausschlag bekommt, die gesamte Haut plötzlich juckt, ganze Körperteile anschwellen, er oder sie plötzlich nicht mehr atmen oder achlucken kann, starke Bauchschmerzen hat oder Herzrasen, sich übergibt oder in Ohnmacht fällt – in kurz: wenn Sie merken, hier ist etwas überhaupt nicht in Ordnung – wählen Sie 112, und zwar wirklich (!) ohne zu zögern. Ich will niemandem Angst machen, aber jede Insektengift-Allergie tritt einmal zum ersten Mal auf, und nicht jedes Notfall-Set ist zu jedem Zeitpunkt greifbar. Hier in Hamburg ist vor einigen Jahren eine Mutter von drei Kindern an einem ganz normalen Nachmittag nach einem Wespenstich gestorben, das ist so eine Meldung aus dem Lokalteil, die ich nie vergessen werde.

Zum Schluss will ich aber noch die Pharmazeuten-Frage beantworten, die vermutlich im Raum steht: Wie, Kortison ohne Rezept? Ja, aber nur für Patientinnen und Patienten ab sechs Jahren, und nur mit dem relativ schwachen Wirkstoff Hydrokortison, wenn nicht mehr als 0,5 Gramm davon in 100 Gramm des fertigen Produkts stecken. Man darf auch nur bis zu 30 Gramm davon ohne Verschreibung verkaufen. Bei 0,25-prozentigen Zubereitungen bis zu 50 Gramm. Es ist also alles sehr genau geregelt, wie eigentlich immer, wenn es um Arzneimittel geht. Das Ganze ist zur kurzzeitigen Anwendung von maximal zwei Wochen gedacht. Aber so lange ist man mit einem Insektenstich ja zum Glück meist nicht zugange.

