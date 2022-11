Na, haben Sie es gesehen? Hier noch einmal in Zeitlupe.Über die Sonne scheint sich etwas zu schlängeln.Diese Aufnahmen stammen vom Solar Orbiter der europäischen Weltraumorganisation ESA. Das Oberflächenphänomen auf der Sonne sieht aus wie eine gigantische Schlange – tatsächlich handelt es sich dabei um atmosphärisches Gas, das sich durch das Magnetfeld der Sonne bewegt.Die Raumsonde hat das Geschehen mit ihrem Extrem-Ultraviolet Imager eingefangen, der die energetischen Prozesse auf der Sonne sichtbar macht. Die Bilder wurden in einem Zeitraum von drei Stunden aufgenommen und ein Zeitraffer erstellt.Die Oberfläche unseres Sterns besteht aus Plasma – dem vierten Aggregatzustand. Das bedeutet: Drei Viertel der Sonne besteht aus Wasserstoff-Atomen, die bei einer Temperatur von 15 Millionen Grad Celsius einen besonderen Zustand einnehmen. Die Elektronen trennen sich von den Wasserstoffatomkernen – die Kerne fusionieren, Plasma entsteht und der Prozess generiert viel Energie.Es gibt kälteres und heißeres Plasma. Bei diesem kosmischen Ereignis hat sich eine Wolke aus kälterem Plasma gebildet, die vom magnetischen Feld der Sonne in Bewegung gesetzt wurde. Das Ergebnis: ein wunderschönes Schauspiel, an dem uns die ESA-Forscher mit diesen Aufnahmen teilhaben lassen.Quelle: ESA Diese Themen könnten Sie auch interessieren: