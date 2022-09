Sehen Sie im Video: Das war wohl zu hoch und schnell – Mann wird bei Achterbahnfahrt ohnmächtig.

























Kuriose Aufnahme: Ein Mann wird bei einer Achterbahnfahrt in North Carolina immer wieder ohnmächtig.





Seine Frau Kaitlin hält den Moment auf Video fest.





Zu Beginn des Videos sieht man Josh, wie er nervös darauf wartet, dass es losgeht.





Als die Bahn oben ankommt und startet wird Josh ohnmächtig – seine Arme fliegen dabei unkontrolliert in die Luft.





Seine Frau Kaitlin muss dabei hysterisch lachen.





Nach ein paar Sekunden wacht Josh schreiend auf, bevor er kurz darauf wieder in Ohnmacht fällt.





Das Paar wollte in dem Freizeitpark einen lustigen Tag verbringen. Doch die Fahrt mit dem „Intimidator“ – einer der höchsten, schnellsten und längsten Fahrten im Südosten der USA, ist für Josh wohl zu viel.





Dieser „Hyper Coaster“ hat nämlich sieben Abstürze. Der höchste kommt direkt am Anfang mit 64 Metern.

Mehr