STORY: Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson hat in einer BBC-Dokumentation kürzlich gesagt, dass ihm der russische Präsident Wladimir Putin in einem Telefongespräch vor der Invasion der Ukraine mit einem Raketenangriff gedroht hätte: "Er hat mir gedroht und gesagt: "Boris, ich will dir nicht wehtun, aber mit einer Rakete würde es nur eine Minute dauern", oder so ähnlich. Aber ich denke, dem sehr entspannten Tonfall nach zu urteilen und der Gelassenheit, die er an den Tag zu legen schien, hat er wohl einfach mit meinem Versuch gespielt, ihn zum Verhandeln zu bewegen." Der Kreml hat die Drohungen dementiert und bestreitet, dass es diese Aussagen von Wladimir Putin gegeben habe. „Das, was Herr Johnson gesagt hat, ist nicht wahr. Genauer gesagt, ist es eine Lüge“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag gegenüber Journalisten.

