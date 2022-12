STORY: Die Vorbereitungen für das WM-Finale in Katar laufen - der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat allerdings einige Sorgen: Denn im französischen Teamquartier grassiert vor dem großen Spiel gegen Argentinien am Sonntag eine Erkältungswelle. Unklar ist, wie schlimm es ist und wie viele Spieler davon betroffen sind. Die medizinische Abteilung arbeite an dem Problem, sagte Deschamps. Ohne allerdings ins Detail zu gehen. Klare Worte fand er dagegen im Fall Karim Benzema: Für den Weltfußballer, der wegen einer Verletzung vor der WM abgereist war, wird es im Finale kein Comeback und keine Spielminute geben. Im argentinischen Team ist von Erkältungs- oder größeren Verletzungsproblemen nichts bekannt. Im Gegenteil: Zwei gesperrte Spieler kehren in den Kader zurück. Zudem soll Angel Di Maria, der zuletzt noch angeschlagen auf der Bank saß, wieder komplett fit sein. Verlassen können sich Messi und Co in jedem Fall auf ihre Fans. Schon jetzt sind sehr viele von ihnen in Katar - andere machten sich am Freitag voller Hoffnungen auf den Weg dorthin. Im Gepäck hatten sie Argentinien-Trikots und die Hoffnung, dass es am Sonntag für einen dritten WM-Titel reichen wird. So oder so wird die Stimmung wohl großartig sein: "So sind wir Argentinier, wir lieben es zu feiern und zu singen, also denke ich, dass, egal was passiert, dass es ein Fest sein wird." Wer dabei war, als das Flugzeug in Buenos Aires zum Start rollte, konnte darauf schon einmal einen Vorgeschmack bekommen.

Mehr