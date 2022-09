Sehen Sie im Video: Security-Frau begeistert mit spontaner Opern-Gesangseinlage in der U-Bahn-Station.





















Anna Lapwood ist Organistin. Zu Ehren der verstorbenen Königin Elizabeth II. spielte sie an der öffentlichen Orgel einige Lieder.

Zu ihrer Überraschung gesellte sich eine Security-Mitarbeiterin der U-Bahn zu ihr und sang die Arie Lascia ch'io pianga von Georg Friedrich Händel. (Lá-scha kió piánga) Lapwood schreibt nach der berührenden Performance auf Twitter: "Das war so bewegend. Spontan an der Orgel des Bahnhofs London Bridge angehalten, um ein paar Stücke für die Queen zu spielen. Diese reizende Wachfrau, Marcella, fragte mich, ob ich Lascia pianga spielen könnte. Es stellte sich heraus, dass sie eine Ausbildung als Sängerin hat.

Anna Lapwood ist eine bekannte Organistin, sie hat Konzerte in der ganzen Welt gegeben, unter anderem in der Royal Albert Hall.

