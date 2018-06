In Wuppertal hat sich in der Nacht zu Sonntag in einem mehrstöckigen Wohnhaus eine Explosion ereignet. Anschließend war das Gebäude teilweise eingestürzt. Nachdem das Technische Hilfswerk den Ort mit Spürhunden abgesucht hatte und zudem keine weiteren Opfer vermisst wurden, konnten weitere Räumungsarbeiten stattfinden. Tim Luhmann, Sprecher der Feuerwehr am Sonntag in Wuppertal mit einer ersten Bilanz: "Also, wie haben an der Einsatzstelle insgesamt fünf Verletzte. Drei davon sind schwer verletzt. Zum Zustand der Patienten kann ich jetzt, knapp 12 Stunden nach dem Ereignis keine Aussage treffen." Ärzte und Sanitäter hatten die Opfer in der Nacht versorgt und sie nach Polizeiangaben in verschiedene Krankenhäuser gebracht - teilweise auch mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken. Wie es zu der Explosion kommen konnte ist bisher noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.