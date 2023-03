Sehen Sie im Video: XXL-Eisplatte – Finne baut gewaltige Eisscheibe.









Der Finne Janne Käpylehto hat eine gigantische Eisscheibe auf einem See in Finnland freigeschnitten und zum Drehen gebracht. Die Scheibe ist 516 Meter breit, 42 Zentimeter dick und sie wiegt geschätzte 78.000 Tonnen, etwas 1,5 Mal so viel wie die Titanic, wie er selbst erzählt.

Der Schriftsteller und Erfindern hatte Hilfe. 30 Helfer packten mit an und sägten mit Ketten- und speziellen Kreissägen einen exakten Kreis in den zugefrorenen See. Es ist nicht das erste Eis-Karussell des Finnen. Seit Jahren baut er die rotierenden Eisscheiben. Und sie werden immer größer. Seinen ersten Weltrekord schaffte Käpyletho vor einigen Jahren mit einem 184 Meter breiten Karussell. Zwei Amerikaner rissen den Weltrekord mit einem noch größeren Kreis an sich. Jetzt konnte der Finne wieder punkten. Übrigens: Die Amerikaner reisten extra an, um Käpyletho bei seinem erneuten Weltrekord zu helfen. Hut ab für so viel Teamgeist. In Schwung gebracht wird diese riesige Eisschreibe mit Autos. Um auf die Situation der ukrainischen Bevölkerung aufmerksam zu machen, baute er jetzt ein Karussell in einem sich frei drehenden weiteren Kreis, in den Farben der ukrainischen Flagge. Sein nächstes Projekt: Ein Karussell mit über einem Kilometer Durchmesser.

