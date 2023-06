Touristen im Yellowstone Nationalpark gefährden immer wieder Wildtiere mit ihrem Verhalten. Zuletzt hatten Besucher ein Elchkalb in ihrem Auto mitgenommen. Nun appelliert der Nationalpark an seine Besucher, sich rücksichtsvoller zu verhalten.

Kürzlich sorgen Besucher des Yellowstone Nationalpark immer wieder für Aufregung, weil sie mit ihrem Verhalten Tiere und Natur gefährden. Vor einigen Tagen hatten einige Besucher ein neugeborenes Elchkalb mit ihrem Auto mitgenommen, um es zu einer Polizeistelle in Montana zu bringen. Das Tier lief später weg in den Wald und wurde nicht mehr gesehen, über seinen Zustand sei laut einer Mitteilung des Parks nichts bekannt. Warum die Touristen das Elchkalb in ihrem Auto mitnahmen, werde laut Park aktuell noch ermittelt.

Zuvor hatte ein anderer Tourist Ende Mai einem Baby-Bison helfen wollen, einen Hang hochzuklettern, es dabei angefasst und es von hinten angeschoben. Das Tier musste danach eingeschläfert werden, weil seine Herde es nach seinem Kontakt mit Menschen mied. Seit Ende Mai kam es außerdem zu mehreren Kollisionen zwischen Autos und Wildtieren, zwei Bären sollen dabei gestorben sein.

Yellowstone-Nationalpark weist auf seine Parkregeln hin

Der Nationalpark-Service weist wegen dieser Vorfälle nun seit letzter Woche in einer Mitteilung auf seiner Website darauf hin, dass das Verhalten einiger Besucher die wilden Tiere ernsthaft gefährde. "Der Park ruft seine Besucher dazu auf, die Tierwelt zu schützen, indem sie verstehen, wie ihre Handlungen sich negativ auf diese auswirken können." So sollten diese darauf achten, auf den Wegen für Autos stets aufmerksam und nicht zu schnell zu fahren und auch zu Fuß genügend Abstand zu Tieren einzuhalten. Laut der Parkregeln müssen es mindestens 23 Meter zu Wildtieren sein, zu Wölfen oder Bären sogar 90 Meter. "Wenn sich ein Tier neben einer Campingstelle, einem Weg, einer Promenade, einem Parkplatz, auf einer Straße, oder in einem bebauten Gebiet aufhält, lassen Sie es in Ruhe und geben Sie ihm genug Raum", heißt es in der Mitteilung des Parks weiter.

Nicht nur zum Schutz der Tiere, auch für die Besucher kann ein zu enger Kontakt zu den Wildtieren gefährlich werden: Vergangenes Jahr wurden zwei Besucher von Bisons aufgespießt, nachdem sie sich ihnen zu sehr genähert hatten.

Ältester Nationalpark der USA Atemberaubende Naturschauspiele: Der Yellowstone Nationalpark feiert 150. Geburtstag 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Die heißen Quellen im Yellowstone Nationalpark. Historischer Stich von circa 1885. Mehr

Quellen: National Park Service, CNN, CBS News, Guardian