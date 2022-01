Sehen Sie im Video: Youtuber stürzt mit Flugzeug ab – jetzt ermitteln die Behörden gegen ihn.









Die FAA, die US-Bundesluftfahrtbehörde, hat eine Untersuchung gegen einen YouTuber eingeleitet. Es sind bange Minuten für YouTuber Trevor Jacob. Der ehemalige olympische Snowboarder stieg aus seinem Leichtflugzeug aus, nachdem der Motor des Flugzeugs stehen geblieben war. Jetzt wird dem Piloten vorgeworfen, sein Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht zu haben. Jacob lud ein Video im Internet hoch, das den Absturz eines Taylorcraft BL64-Leichtflugzeugs zeigt. Das Video generierte innerhalb kürzester Zeit Millionen von Aufrufen auf Youtube. Doch die User der Plattform haben ihre Zweifel. Sie werfen dem Youtuber vor, er habe das Flugzeug bewusst abstürzen lassen, um mit seinem Video Klicks zu generieren. Der Pilot selber hatte sich mit einem Fallschirm in Sicherheit gebracht und seinen Absprung im Video festgehalten. Offiziell sollte ihn die Reise vom Lompoc City Airport in Santa Barbara nach Mammoth Lakes führen. Doch sein Flug endete im Los Padres National Forest in der Nähe von Cuyama, Kalifornien. Angeblich fiel während des Fluges sein Triebwerk aus und konnte nicht wieder gestartet werden. Im Video verkündete Jacob: "Deshalb fliege ich immer mit einem Fallschirm". Nach seiner Landung ging er zu Fuß zu dem Wrack und stellte einige Kameras sicher, die er an dem Flugzeug installiert hatte. Andere Youtuber haben das Video analysiert und einige Unstimmigkeiten entdeckt. Sie fragen sich, warum Jacob in dem winzigen Leichtflugzeug einen Sportfallschirm trug. In keinem anderen der zuvor aufgenommenen Videos soll der Pilot beim Fliegen einen Fallschirm getragen haben. In einem anderen Video ist zu sehen, dass Jacob beim Absprung aus dem Flugzeug zwei Feuerlöscher an seine Beine geschnallt hatte. Auch das sei ein untypischer Anblick. Ein Youtuber will entdeckt haben, dass ein Kraftstoffventil und die Kamera am Instrumentenbrett kurz vor dem Triebwerksproblem ausgeschaltet worden sei. In den Kommentaren wird auch darauf hingewiesen, dass sein Mikrofon nicht eingesteckt war und dass er keinen Grund hatte, zu seinem Flugzeug zurückzugehen, wenn es keine Notvorräte hatte. Jetzt untersucht die Federal Aviation Administration den Vorfall. Einige Tage nach dem Absturz kehrte Jacob zum Flughafen zurück und wurde darüber informiert, dass er der FAA einen Bericht vorlegen müsse. Daraufhin soll Jacob einen Hubschrauber gechartert haben, um das Flugzeugwrack zu entfernen und an einen unbekannten Ort zu transportieren.

