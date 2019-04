Zahl der Drogentoten nahezu konstant - Vier Todesfälle mehr

Ibuprofen und Kaffee?

Hi ich habe heute morgen ein Cappuccino getrunken und danach, weil ich Kopfschmerzen hatte, eine Tablette Ibuprofen 400mg (Irfen) genommen. Mittlerweile ist Nachmittag und seit heute 11:00 Uhr zittern meine Hände und ich fühle mich so irgendwie komisch... Was ist das? Und was soll ich tun? Tipps? Vielen Dank im voraus!