Schwere Zusammenstöße zwischen Palästinensern und Israelis haben die Feierlichkeiten in Israel zum 70. Jahrestag der Staatsgründung überschattet. An der Grenze zum Gazastreifen wurden nach palästinensischen Angaben am Montag zahlreiche Menschen von israelischen Einheiten erschossen und viele weitere verletzt. Für zusätzliche Spannung sorgte die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem - Vertreter westeuropäischer Staaten blieben diesem Akt demonstrativ fern. Die Proteste von Palästinensern dürften unterdessen zunehmen. Am Dienstag begehen sie ihren "Tag der Katastrophe", an dem sie an ihre Vertreibung im Jahr 1948 erinnern. Bei den seit Ende März andauernden Protesten am Gaza-Grenzzaun wurden bislang Dutzende Palästinenser getötet. Vor dem "Tag der Katastrophe" verstärkte Israels Militär seine Truppen. An fünf Orten versammelten sich Tausende Palästinenser. Prediger riefen die Bevölkerung Gazas auf, sich dem "Großen Marsch der Rückkehr" anzuschließen. Vor 70 Jahren waren Hunderttausende Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben worden. Die Bundesregierung hat sich besorgt über die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt geäußert. Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem dürfe "kein Anlass sein für Gewalt", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Zugleich sei auch Israel verpflichtet, "das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu wahren".