Sehen Sie im Video: Zeitraffervideo nach 9/11 zeigt Wiederaufbau des World Trade Centers.





20 Jahre ist es her. Am 11. September 2001 hielt die Welt den Atem an.

Die Tragödie der "Twin Towers" in New York forderte knapp 3.000 Todesopfer.

Anlässlich des 20. Jahrestags zeigt die Livestreaming-Plattform "Earth Cam" den Wiederaufbau des Geländes.

Der Clip beginnt mit Erinnerungsbildern an die Opfer und Aufnahmen der Bergungsarbeiten.

Mit einem sechs Minuten langen Zusammenschnitt von Time-Lapse-Aufnahmen erinnert das Video an den Aufbau der Gedenkstätte.

Zwei große Brunnen wurden an den Stellen, an denen die Twin Tower einst standen, errichtet. Darin eingelassen große Scheinwerfer, die bei Nacht die Tower symbolisieren sollen.

Und den neuen Bahnhof, es ist der teuerste Bahnhof der Welt.

Dann wird der Bau des neuen World Trade Centers gezeigt.

Das Video schließt ab mit Bildern der neuen New Yorker Skyline.

Veröffentlicht wurde der Clip unter dem Titel "Never Forgotten" – "Niemals vergessen".





