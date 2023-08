Ein Blick auf das Matterhorn in der Nähe von Zermatt

Unglück bei Zermatt: Deutsche Wanderin läuft Hund nach – und stürzt in den Tod

In den Schweizer Bergen ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Eine deutsche Wanderin verunglückte tödlich als sie ihrem Hund nachlief. Das Tier konnte unverletzt geborgen werden.

Eine Frau aus Deutschland ist bei einer Wanderung mit ihrem Hund in den Schweizer Bergen tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war die 37-Jährige im Gebiet von Zermatt (Kanton Wallis) von einer Seilbahnstation zur Sunnegga-Alpe gewandert. Als ihr nicht angeleinter Hund zu einer Felswand lief, folgte ihm die Frau und stürzte rund 70 Meter in die Tiefe.

Bei dem Unfall, der schon am 16. August passierte, wurde die Deutsche tödlich verletzt. Der Hund konnte unverletzt an der Felskante geborgen werden. Unklar blieb, aus welcher Region Deutschlands die Frau kam. Schweizer Behörden geben Details zur Herkunft von ausländischen Unfallopfern grundsätzlich nicht bekannt.