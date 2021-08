"Füttern verboten! " steht auf dem Schild am Ziegengehege - und das ist keine böse Schikane des Besitzers, weil er dem Spaziergänger das lustige Ziegenerlebnis vermiesen will - sondern bitterernst gemeint. Tiere füttern - das hat was, das ist unbestritten. Peter Höffken, Pe TA "Menschen die Tiere füttern, meinen es erstmal gut, es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn ein Tier ankommt, wir mit dem Tier interagieren können. " Das Problem ist nur: für die Tiere ist das in der Regel nicht gut. Denn auch ein Pferdemagen verträgt nicht alles. Peter Höffken, Pe TA "Tiere auf der Weide werden leider mit allem gefüttert, was Spaziergänger dabei haben für sich selber. Das sind oft verarbeitete Lebensmittel, Brot, Waffeln aber auch Süssigkeiten. Und oft wird auch Abfall verfüttert, also vergammeltes, verschimmeltes obst und Gemüse. " Manuela Lingenfeser kann ein Lied von dieser falsch verstandenen Tierliebe singen. 20 ihrer Ziegen sind innerhalb des letzten Jahres verendet. (Fotos Scratchpad) {Manuela Lingenfeser, Ziegenbesitzerin} "Ich finde abends wenn ich komme öfters Brot, das die Leute einfach über den Zaun werfen. Öfters leider auch verschimmeltes Brot, Gartnabfälle, faules Obst, ja oder auch Grünschnitt. " Futter, das Ziegen nicht vertragen. Die Folge: die Tiere bekommen Durchfall, magern ab, im schlimmsten Fall sterben sie qualvoll an Koliken. Auch Ziege Schecki-Weiss hat offenbar was falsches gefressen - sie hat zwar überlebt, aber seit mehr als zwei Wochen liegt die Ziege schon im Stall - und muss intensiv betreut werden. Dirk Lingenfelser, Ziegenbesitzer "Jetzt ist es aber so, dass die Muskeln abgebaut haben. Jetzt hängt sie am Boden fest. Jetzt muss meine Frau Phsiotherapie machen. Sie versucht auch immer aufzustehen, aber sie kommt selbständig gar nicht hoch. " Manuela Lingenfeser und ihr Mann wollen jetzt radikaler gegen die Tierfütterer vorgehen. Sie planen Kameras zu installieren - als Abschreckung. Aber reicht das? Peter Höffken, Pe TA "Kameras alleine können das Problem nicht lösen. es müssen auch weitere Massnahmen erfolgen, also Schilder, notfalls auch bauliche Massnahmen. Dazu ist der Tierhalter verpflichtet, denn er muss seine Tiere schützen. " Sind all diese Vorgaben erfüllt, ist der Tierbesitzer auf der sicheren Seite. Denn, was den meisten nicht klar sein dürfte, wer Tiere falsch oder unsachgemäss füttert, muss mit einem Bussgeldverfahren rechnen. Und das nur, weil man doch eigentlich den Tieren etwas Gutes tun wollte