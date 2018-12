Die thailändischen Behörden haben am Mittwoch und am Donnerstag über eine Million vom Aussterben bedrohte europäische Aale beschlagnahmt. Die Lieferung kam aus Rumänien, die dazugehörigen Frachtpapiere gaben als Inhalt gekühlte Garnelen an. Die jungen Aale, auch Glasaale genannt, gelten in Asien als Delikatesse, allerdings nicht in Thailand. Die Zollbeamten spekulieren daher, dass die Aale möglicherweise für den Weitertransport in andere Länder vorgesehen waren. Die Lieferung soll einen Wert von mehr als 1 Million Euro haben. Die europäischen Aale sind vom Aussterben bedroht. Ihre Bestände sind in den letzten 40 Jahren um 95 Prozent zurückgegangen. Gründe sind die Klimaerwärmung, Überfischung und Staudämme, die die Fische am Migrieren hindern.