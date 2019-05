Zolldrohungen irritieren die Anleger in New York

New York - Der wieder hochkochende Zollstreit hat am Montag an der Wall Street die Anleger verunsichert. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag den Druck auf China erhöht und so die Sorge der Anleger vor einem Handelskrieg zurückgebracht. Beim Dow Jones Industrial stand zum Schluss ein Minus von 0,25 Prozent auf 26 438,48 Punkte zu Buche. Der Euro holte zeitweise Verluste wegen des Zollstreits im New Yorker Handel wieder auf. Zuletzt wurden 1,1202 US-Dollar für ihn gezahlt.