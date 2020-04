Pit und Paule - so die Spitznamen der Publikumslieblinge im Berliner Zoo - tummeln sich in diesen Tagen in ihrem Gehege ganz ohne Besuchertraube vor der Glasscheibe. Die beiden süßen Panda-Kinder scheint das beim Toben kaum zu stören, die Finanzen des Zoos dagegen umso mehr. Denn der Zoo finanziert sich größtenteils aus Spenden und Eintrittsgeldern. Seit rund zwei Wochen ist der Zoo zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus geschlossen. Ohne Besucher verbuche der Zoo enorme Umsatzverluste, sagte die Sprecherin des Zoo Berlin, Philine Hachmeister: "Wir bekommen keine regelmäßige Unterstützung von staatlichen Einrichtungen. Und deswegen sagen wir, dass wir momentan ohne die regelmäßigen Besucher, die wir hier haben, natürlich enorme Umsatzverluste haben und dennoch unser Betrieb ja weiterlaufen muss. Die Tiere müssen weiterhin versorgt werden, das werden sie auch. Unsere Tierpfleger sind nach wie vor im vollen Einsatz. Und Zoo, Tierpark und Aquarium haben zusammen täglich tatsächlich Betriebskosten von 140.000 Euro. Und das ist jetzt mal auf die letzten 14 Tage auch schon eine ganz schöne Summe, die jetzt zusammenkommt. Deswegen würden wir auch gerne wissen, wie lange die Situation noch so anhält. Aber das kann momentan, glaube ich, niemand sagen." Der Verband der Zoologischen Gärten, in dem 56 deutsche Zoos organisiert sind, hat die Bundesregierung vor wenigen Tagen um Hilfe gebeten und 100 Millionen Euro an Soforthilfe angemahnt. Ein wenig Hoffnung macht die Spendenbereitschaft der Menschen. Der Zoo habe mittlerweile ein Spendenkonto eingerichtet. Es sei bereits sehr viel überwiesen worden, sagt Hachmeister. Dafür wolle sich der Zoo - auch im Namen der Tiere - bedanken.